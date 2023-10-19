За даними МОЗ, у період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19.

В шести областях України виявлено 10 випадків штаму "Еріс" - підвиду COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ. За даними міністерства, випадки виявлені у Дніпропетровській (1), Закарпатській (1), Сумській (3), Хмельницькій (1), Тернопільській (3) та Чернівецькій (1) областях.

Як додали у Центрі громадського здоров’я, в Україні перші випадки "Еріс" були зафіксовані у перший тиждень червня, а вперше зареєстровано у світі 17 лютого 2023 року.

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За даними міністерства, у період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 - летальних, серед людей старше 30 років.

Що таке "Еріс"

Як пояснили у МОЗ, "Еріс" - це варіант штаму "Омікрон". Симптоми "Ерісу" такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19:

біль у горлі та нежить;

задишка, ломота у тілі;

головний біль, лихоманка.

Специфічна відмінність "Ерісу" - це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

Вакцинація від коронавірусу

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення. "Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною", - нагадали у МОЗ.

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