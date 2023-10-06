Лікарі його рекомендують пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров’я розказали про "сезонний бустер" проти COVID-19 та кому його робити.

Згідно з повідомленням МОЗ, затверджено оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.Медики зазначають, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.

"Три щеплення - загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Усі наступні щеплення після третього - це додатковий бустер, (в деяких країнах він має назву "сезонний бустер"). Лікар його рекомендує пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19", - інформує МОЗ.

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Уточнюється, що мова йде про людей, старших за 60 років; тих, хто має серйозні супутні хвороби; людям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

"Українці, які не належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й "додатковий бустер", наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто виявили бажання отримати "додатковий бустер" – можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення", - зазначають у міністерстві.

Коронавірус: новини

У травні ВООЗ скасувала статус пандемії коронавірусу. Але він нікуди не зник, а перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями.

У вересні стало відомо, що вчені виявили черговий новий мутований варіант Covid, що отримав назву "Пірола". Він стрімко поширюється світом. Як пише Independent, "Пірола" є найновішою версією штаму "Омікрон", яка з’явилася цього літа. Вона має 34 нові мутації, які можуть значно послабити ефективність протиковідних вакцин. "Піролу" виявили вже мінімум у 15 країнах світу.

ВООЗ закликала готуватися до нової хвилі коронавируса і невідкладно розпочинати масову вакцинацію.

Своєю чергою видання Newsweek оприлюднило нові ціни на вакцини проти COVID-19 у США, які різко зросли за останні місяці. Зазначалось, що Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) платить більше $80 за дві дози вакцини Pfizer і Moderna. При цьому, влітку 2020 року CDC купив вакцину Pfizer за ціною $19,50 за дозу і вакцину Moderna по $15,25 за дозу.

У січні The Wall Street Journal повідомила, що Moderna розглядає можливість підвищення цін на свою вакцину проти COVID-19 до $110-$130 за дозу.

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