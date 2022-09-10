Надзвичайний стан оголошено у самому місті і ще чотирьох округах.

Штат Нью-Йорк оголосив до 9 жовтня надзвичайний стан через виявлення поліомієліту.

Як повідомляє Politico, поліовірус виявили у зразках стічних вод із чотирьох округів у районі метро Нью-Йорка, а також у самому місті. Мова йде про округи Рокленд, Оріндж, Салліван і Нассау.

Чиновники охорони здоров'я зазначили, що "на кожен випадок паралітичного поліомієліту, що спостерігається, можуть припадати сотні інших інфікованих людей", але держава поки що підтвердила тільки один випадок.

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Губернатор Кеті Хоукул видала розпорядження зі збільшення ресурсів штату для боротьби з поширенням поліомієліту.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2021 року на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в цій родині захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до певної релігійної громади, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

Також випадки захворювання на поліомієліт були виявлені у Закарпатській області.

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