Медики не беруться прогнозувати, чи зможе в подальшому дитина ходити.

На Рівненщині у родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Рівненській обласній дитячій лікарні.

За словами завідуючої неврологічним відділенням Лілії Зорук, півторарічну дівчинку після трьох тижнів лікування вже виписали з лікарні, проте у неї параліч ніжок. На дитину чекає тривала реабілітація. Медики не беруться прогнозувати, чи зможе в подальшому дівчинка ходити.

"Поліовірус викликав у дитини парез спочатку однієї ніжки, потім іншої. Та кінцівка, де пізніше почалося захворювання, краще відновлюється. Дитина потребує тривалого відновного лікування", - підкреслила невролог обласної дітячої лікарні.

Родина дівчинки мешкає поблизу Рівного в селі Велика Омеляна. Нині тут працює спеціальна комісія Міністерства охлрони здоров’я, оскільки перевірка контактних осіб показала, що у родині спалах поліомієліту. Батьки виховують ще 9 дітей, належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

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"У шести дітей цієї родини виявлено аналогічний штам поліовірусу другого типу. Станом на зараз вони зараз почуваються здоровими", - зазначив головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

У селі Велика Омеляна епідеміологи обстежують широке коло контактів цієї родини. Зокрема, відбирають проби у однокласників дітей з багатодітної родини, де стався спалах.

"Діти з багатодітної сім'ї, де захворіло немовля, школу не відвідують. Нині вони перебувають вдома", - додав Сафонов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області.

Довідка УНІАН. Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із двохсот, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш вразливими є діти до 5 років.

Перші симптоми хвороби - це лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше вражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: Володимир Стахно