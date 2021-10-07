На Рівненщині у родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Рівненській обласній дитячій лікарні.
За словами завідуючої неврологічним відділенням Лілії Зорук, півторарічну дівчинку після трьох тижнів лікування вже виписали з лікарні, проте у неї параліч ніжок. На дитину чекає тривала реабілітація. Медики не беруться прогнозувати, чи зможе в подальшому дівчинка ходити.
"Поліовірус викликав у дитини парез спочатку однієї ніжки, потім іншої. Та кінцівка, де пізніше почалося захворювання, краще відновлюється. Дитина потребує тривалого відновного лікування", - підкреслила невролог обласної дітячої лікарні.
Родина дівчинки мешкає поблизу Рівного в селі Велика Омеляна. Нині тут працює спеціальна комісія Міністерства охлрони здоров’я, оскільки перевірка контактних осіб показала, що у родині спалах поліомієліту. Батьки виховують ще 9 дітей, належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.
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"У шести дітей цієї родини виявлено аналогічний штам поліовірусу другого типу. Станом на зараз вони зараз почуваються здоровими", - зазначив головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.
У селі Велика Омеляна епідеміологи обстежують широке коло контактів цієї родини. Зокрема, відбирають проби у однокласників дітей з багатодітної родини, де стався спалах.
"Діти з багатодітної сім'ї, де захворіло немовля, школу не відвідують. Нині вони перебувають вдома", - додав Сафонов.
Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області.
Довідка УНІАН. Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із двохсот, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш вразливими є діти до 5 років.
Перші симптоми хвороби - це лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше вражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.
Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.