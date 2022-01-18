Медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження.

Тенденції щодо поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у світі свідчать про те, що Україна не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження. Важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають", - мовиться у повідомленні.

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У МОЗ наголосили, що як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються такі правила:

правильне використання захисних масок;

дотримання дистанції;

регулярне миття рук;

вакцинація від COVID-19.

Як писав УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 8558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1125 осіб, померли від ускладнень – 188.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 768 тис. 088 осіб, одужали – 3 млн 561 тис. 923, померли – 98 тис. 549.

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