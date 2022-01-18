У 73% хворих, яким діагностували "Омікрон", спостерігається нежить.

У Міністерстві охорони здоров'я назвали основні симптоми "Омікрону". Ознаки нового штаму коронавірусу складені на основах звітів про підтверджені випадки.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Telegram.

Так, найчастіше у людей, які захворіли саме "Омікроном", з'являються симптоми, які можна сплутати зі звичайною застудою.

Як розпізнати "Омікрон":

у 73% пацієнтів, яким діагностували новий штам коронавірусу, спостерігався нежить;

у 67,5% - головний біль;

відчуття втоми спостерігалося у 63,5% хворих;

на чхання скаржилися 60% пацієнтів;

біль у горлі помітили 59,6% хворих на "Омікрон".

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо", - додали у МОЗ.

Також у Міністерстві підкреслили, що новий штам може спричиняти тривалі негативні наслідки для здоров'я. "Омікрон" може призвести до госпіталізації та смерті людини, яка ним заразилася. У МОЗ нагадали, що ті люди, які не отримали принаймні базовий курс вакцинації від коронавірусу, перебувають у небезпеці через стрімке поширення нового штаму COVID-19.

Читайте такожВагітні з коронавірусом вмирають в 15 разів частіше - вчені"При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції. Не зволікайте із отриманням щеплення проти коронавірусу. Захистіть своє життя та здоров’я!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні за добу різко збільшилась кількість хворих та померлих від коронавірусу.

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