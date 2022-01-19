Буде підписано лист про надання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання листа-зобов’язання щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від COVID-19 від уряду Китайської Народної Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду. Підписати лист уповноважено міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

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Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, МОЗ дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім бажаючим віком від 18 років.

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