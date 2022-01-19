Поставка вакцин відбулася за участі ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX.

Сполучені Штати Америки передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США у соціальній мережі Facebook.

"Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", - йдеться у повідомленні.

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"Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19. Вакцини – це один із найкращих засобів боротьби з пандемією, і ми пишаємося тим, що є партнерами України у цих історичних заходах", - завили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, у грудні стало відомо, що ЮНІСЕФ за кошти USAID закупить 14 нових морозильних камер для зберігання вакцин Pfizer в Україні.

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