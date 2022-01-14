Так, зокрема, медик назвав "чудове джерело" для розвитку і появи нових варіантів вірусу.

Пандемія коронавірусу набирає нових обертів у світі через нові штами, серед яких Дельта і Омікрон.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко у коментарі Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо" пояснив причину мутації COVID-19.

Так, за його словами вся причина у вакцинації.

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"Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими", — зазначив Комісаренко.

Також експерт наголосив, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 дуже загрозливий. Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні з початку вакцинальної кампанії щеплені 14 млн 941 тис. 500 людей, з них отримали бустерну дозу - 70 тис. 663 людей.

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