З 1 січня заклади охорони здоров’я почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів – усього 29 лікарських засобів.

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, як можна буде придбати антибіотики за новою схемою.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, з 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів – усього 29 лікарських засобів. "Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЯкі послуги може безкоштовно отримати травмована людина: в НСЗУ назвали список і умовиВ МОЗ зазначають, що також триває поетапна підготовка до впровадження відпуску лікарських засобів за електронними рецептами - з квітня 2022 року запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

В МОЗ повідомили, що для отримання цих ліків передбачений такий алгоритм: пацієнт звертається до свого лікаря, лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), також лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про лікарський засіб, далі пацієнту треба звернутися до аптечного закладу, підключеного до ЕСОЗ, та повідомити номер рецепта, фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе здійснити відпуск ліків.

В МОЗ наголошують, що контроль відпуску антибіотиків необхідний, оскільки неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність, бо бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям.

В МОЗ зазначають, кількість антимікробних препаратів, що споживають українці, точно невідома, проте є аналіз трендів. "Відповідно до нього у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше, ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020", - сказано в повідомленні .

"Щодо антибіотиків "групи резерву" (лікарських засобів "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не спрацювали), ситуація також невтішна: об'єм всіх продажів і закупівель зріс більш ніж утричі: зі 110,89 млн грн у 2018 році до 416,45 млн грн – у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

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