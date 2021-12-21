Моніторингу підлягатимуть антибіотики груп спостереження та резерву.

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів (антибіотиків) із груп спостереження та резерву упродовж року.

Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Зокрема, моніторингу підлягатимуть антибіотики групи спостереження - це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій в якості першої та другої лінії терапії.

"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву", - зазначили в ЦГЗ.

Також вестимуть облік антибіотиків групи резерву - це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, "коли інші антибіотики зазнали невдачі".

Читайте такожЖителька Чернівців 7 місяців хворіла на COVID-19 і встановила рекорд (відео)"Досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу. Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків, ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні запроваджують відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. Нововведення запрацюють з 1 квітня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: