Раніше отримати другу бустерну дозу могли лише українці, які входять до груп ризику.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) дозволило друге бустерне щеплення від коронавірусу для всіх охочих.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у соцмережі.

"Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+", - наголосили в МОЗ.

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В Україні зараз доступні три вакцини від COVID-19:

інактивована CoronaVac від Sinovac

мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson

"Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення. Перелік пунктів та центрів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, до цього отримати бустерну дозу вдруге могли лише українці, які входять до груп ризику.

МОЗ також затвердило нові схеми вакцинації. Ними передбачено, що вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

"Якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, вони захищають від госпіталізації та ризиків смерті в внаслідок коронавірусної хвороби", – наголосили у міністерстві.

Також МОЗ зменшило інтервал вакцинації між базовим курсом та першим бустером з 6 до 5 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в МОЗ заявили, що в Україні почалась нова хвиля коронавірусу.

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