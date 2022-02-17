МОЗ України дозволило застосування препарату від коронавірусу виробництва Pfizer.

За результатами проведеної експертизи в Україні допущено до екстреного медичного застосування ще один препарат для амбулаторного лікування COVID-19 – "Паксловід".

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

"Препарат "Паксловід" призначений у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого", – підкреслив міністр.

Ще до реєстрації цього препарату Міністерством було підписано контракт із його виробником – компанією Pfizer – на постачання в Україну 300 тисяч курсів "Паксловіду".

"Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково", – додав очільник МОЗ.

Він також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч (із 300 тисяч законтрактованих) курсів "Молнупіравіру" – ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.

За словами міністра, ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати. До того ж вони не мають особливих вимог зберігання.

Нагадаємо, 16 грудня українське Міністерство охорони здоров'я підписало угоду про закупівлю ліків проти COVID-19 під назвою "Молнупіравір" з компанією Merck Sharp & Dohme.

6 лютого Україна отримала 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір".

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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