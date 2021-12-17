У МОЗ підписали угоду на закупку 300 тисяч курсів ліків.

16 грудня Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про закупівлю ліків проти коронавірусу з компанією Merck Sharp & Dohme.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

Читайте також"Омікрон" в Україні може спалахнути через три тижні - лікар"Молнупіравір – це препарат, який блокує фермент, що потрібний вірусу для створення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця", - повідомили у МОЗ.

У відомстві зазначили, що препарат випускають у формі пігулок, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів та застосовувати його для лікування COVID-19 у перші дні захворювання", - зазначили у МОЗ.

Комаріда також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація.

Вчора препарат схвалила перша країна Євросоюзу. Данія у четвер схвалила застосування перших таблеток для лікування COVID-19.

"Ми вважаємо, що переваги лікування (за допомогою Молнупіравіру – ред.) переважають недоліки для тих пацієнтів, які найбільше ризикують серйозно захворіти на COVID-19", - цитує Reuters головного лікаря Управління охорони здоров'я країни Кірстин Молл Харбо.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна також підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.

Довідка УНІАН. Молнупіравір – розробка американської фармацевтичної корпорації Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics. Це перша пігулка, яка була розроблена проти наслідків COVID-19 і яку спочатку планували зробити ліками проти грипу. Препарат прописуватимуть найбільш уразливим пацієнтам для прийому двічі на день. Клінічні випробування показали, що він приблизно наполовину знижує ризик госпіталізації та смерті при захворюванні на коронавірус при умові початку лікування в перші дні появи симптомів хвороби.

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Автор: Екатерина Малюга