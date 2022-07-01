За 6 місяців 2022 року в Україні зроблено 136 операцій з трансплантації органів.

Уряд до кінця 2023 року продовжив реалізацію пілотного проекту з трансплантації органів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні на засіданні уряду актуалізували окремі аспекти реалізації пілотного проекту з трансплантації", - зазначив він.

Зокрема, реалізацію пілотного проекту продовжено до кінця 2023 року, а до закладів охорони здоров’я і наукових установ, що виявили бажання стати учасниками пілоту, запроваджено нові критерії, принаймні одному з яких має відповідати потенційний учасник.

"Прийнята постанова також передбачає передачу повноважень щодо укладання договорів з трансплантації до спеціалізованої держустанови "Український центр трансплант-координації" і придбання для неї медвиробів, призначених для збільшення допустимого часу холодової ішемії трансплантату", - розповів Ляшко.

За його словами, за 6 місяців 2022 року в Україні зроблено 136 операцій з трансплантації органів, що на 10 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Із цієї кількості 12 трансплантацій виконано дітям (9 нирок та 3 печінки).

Також було виконано 99 трансплантацій нирки, 24 трансплантації печінки, 13 трансплантацій серця (у 2021 році за цей період було зроблено 11 трансплантацій серця, у 2020 році за весь рік було зроблено 9 трансплантацій серця, до 2019 року за всю історію незалежності було виконано 8 трансплантацій серця).

"Також є заклад, який вперше почав виконувати трансплантації уже після 24 лютого і відразу вийшов на 5-те місце за загальною кількістю операцій. Це Волинська обласна клінічна лікарня (в пілоті, виконали 10 трансплантацій, 5 від живого родинного, 5 від посмертного донора)", - зазначив міністр.

Ляшко уточнив, що лідерами за кількістю виконаних операцій є Перше медичне об'єднання Львова (КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги") - 37, Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова - 21 та ТОВ "Капитал" (Оберіг) - 15.

Як повідомляв УНІАН, операції з трансплантації в Україні виконуються за рахунок коштів державного бюджету і є абсолютно безоплатними для пацієнтів.

У держбюджеті на 2022 рік на трансплантацію органів передбачено 939,5 млн грн.

Вас також можуть зацікавити новини: