Першою дорослою пацієнткою стала 29-річна Анастасія з Миколаєва, яка через війну не змогла у березні пройти трансплантацію, щоб побороти рак.

В лікарні Охматдит провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослому.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Лікарня "Охматдит", зважаючи на кількість онкохворих, які потребують високоспеціалізованої допомоги, отримала ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих.

"Відтепер фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку, особливо тим, чиї плани на лікування порушила війна",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що першою дорослою пацієнткою стала 29-річна Анастасія з Миколаєва, яка через війну не змогла у березні пройти трансплантацію, щоб побороти рак.

"Замість операції та лікування, змушена була виїхати з напівоточеного міста, яке щодня зазнавало нищівних руйнувань від авіаударів. Питання проведення трансплантації стало питанням життя і смерті",- зазначають у МОЗ.

В повідомленні сказано, що через відсутність авіасполучення з Україною, доставка кісткового мозку донора літаком з Німеччини відбулася до Польщі. Зазначається, що далі у рекордні терміни цінний вантаж був доставлений в Охматдит.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вперше зробили пересадку серця українці. Серце отримала 36-річна Юлія Скіп зі Львівської області.

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