За його словами, лікарських засобів і медичних працівників на сьогодні в Україні достатньо.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що війна внесла свої корективи в роботу системи охорони здоров’я, але на сьогодні лікарських засобів і медичних працівників достатньо.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дійсно, війна внесла свої корективи в роботу системи охорони здоров’я, але я з впевненістю можу сказати, що сьогодні лікарських засобів і медичних працівників достатньо, щоб надавати адекватну відповідь на ті загрози і виклики, які сьогодні існують у медичній системі. Також налагоджена, перезапустилась робота аптечного сектору: вже в кінці цього тижня працювало 10 тис. аптек, на наступному ми розраховуємо, що буде 12,5 тис. аптек, організовано підвіз лікарських засобів в аптечну мережу", - сказав міністр.

Ляшко також пояснив, що робити, коли якогось препарату немає в аптеці.

"Якщо ви не маєте доступу до якогось препарату в аптечній мережі, то телефонуйте за номером 0 800 60 20 19, там оператор зафіксує ваше звернення і ми подивимось в чому проблема, для того, щоб оперативно відреагувати. Плюс з нами працюють волонтерські організації, і вони нам допомагають навіть доставити препарати в разі, якщо в людини немає можливості дістатись до тієї аптеки, де є цей препарат", - зазначив міністр.

Він також озвучив інформацію щодо ситуації з медичним персоналом в Україні на сьогодні.

"Щодо медичних працівників. Так, ми бачимо, що на різній території різна ситуація, але до нас вже приїхав 121 медичний працівник іноземний, які тут вже допомагають працювати в Україні. Плюс розгортаються польові шпиталі і плюс в нас достатньо ще ліжкового фонду в лікарнях і медичних працівників, щоб надавати всім медичну допомогу", - повідомив Ляшко.

Також міністр розказав про зруйновані та пошкоджені окупантами українські лікарні.

"134 лікарні пошкоджено, а 9 вже зруйновано. Ці 9 лікарень ми не відновимо, тобто тільки будівництво нових лікарень, але я гарантую, що ми побудуємо нові, ще кращі лікарні після нашої перемоги. Плюс обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги, але знову ж таки, ми поставляємо нові, як через державні закупівлі, так і завдяки нашим партнерам", - сказав Ляшко.

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