Два випадки кору офіційно зареєстровано в Україні, обидві дитини - з однієї родини. Про це повідомили у МОЗ й зазначили, що одна з дітей раніше була щеплена один раз, друга не була вакцинована.
Наразі дітям надають необхідну медичну допомогу. Ті, хто з ними контактував, вже отримали негативні результати ПЛР-тесту на кір.
- Кір - інкубаційний період й симптоми
- Чим небезпечний кір
- Як запобігти хворобі
- Коли робити щеплення від кору
Кір - інкубаційний період й симптоми
Інкубаційний період кору становить 6-21 день. Серед симптомів хвороби, проти якої не існує ліків:
- висока температура;
- головний біль;
- нежить;
- сухий кашель;
- збільшення лімфовузлів;
- запалення слизової оболонки очей;
- пронос;
- блювота.
Чим небезпечний кір
Кір небезпечний серйозними ускладненнями: пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням мозку) тощо, а також може призвести до інвалідності та смерті.
Як запобігти хворобі
Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти - від нього захищають дві дози вакцини.
Коли робити щеплення від кору
Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років - ревакцинацію. Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи).
Якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації.
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