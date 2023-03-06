Обидві хворі дитини - з однієї родини.

Два випадки кору офіційно зареєстровано в Україні, обидві дитини - з однієї родини. Про це повідомили у МОЗ й зазначили, що одна з дітей раніше була щеплена один раз, друга не була вакцинована.

Наразі дітям надають необхідну медичну допомогу. Ті, хто з ними контактував, вже отримали негативні результати ПЛР-тесту на кір.

Кір - інкубаційний період й симптоми

Інкубаційний період кору становить 6-21 день. Серед симптомів хвороби, проти якої не існує ліків:

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висока температура;

головний біль;

нежить;

сухий кашель;

збільшення лімфовузлів;

запалення слизової оболонки очей;

пронос;

блювота.

Чим небезпечний кір

Кір небезпечний серйозними ускладненнями: пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням мозку) тощо, а також може призвести до інвалідності та смерті.

Як запобігти хворобі

Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти - від нього захищають дві дози вакцини.

Коли робити щеплення від кору

Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років - ревакцинацію. Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи).

Якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації.

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