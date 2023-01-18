Небезпека цієї інфекції в тому, що вона може викликати серйозні ускладнення, наприклад, пневмонію й навіть енцефаліт.

Українців ще до початку повномасштабної війни попереджали, що у 2022-2023 роках буде спалах кору. Ця хвороба має певну періодичність, її спалахи "спливають" раз на 5-6 років.

В інтерв'ю УНІАН головний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що останній спалах кору в Україні був зареєстрований у 2017-2019 роках. Новий очікувався у 2022-му році, та діти не ходили майже до школи, тож онлайн-освіта врятувала тогоріч нас від спалаху цієї небезпечної хвороби.

Санлікар розповів, що всього з початку 2022 року було зареєстровано 13 випадків кору. Цьогоріч МОЗ запускає кампанію з вакцинації проти цієї недуги. Тих, хто не отримував щеплення, переконуватимуть "наздогнати" їх:

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"Так ми будемо намагатися мінімізувати прошарок дітей, які не отримали захист від кору".

Кузін сподівається, що це вдасться зробити швидко, аби в Україні у 2023-му році не виник новий спалах кору. Кожен випадок захворювання на кір буде розслідуватися, буде вжито заходів щодо його нерозповсюдження.

Тобто, пояснив головний санітарний лікар країни, система громадського здоров'я, система контролю та профілактики хвороб перейде в режим посиленої готовності саме щодо кору і буде тримати цей темп впродовж усього 2023 року.

Кір - симптоми, інкубаційний період та щеплення

Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням, інкубаційний період якого становить від 7 до 17 днів. Вірус передається через ніс, рот або очі. Симптомами хвороби є висип, дуже висока температура, головний біль, нудота, бронхіт, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей, рожеві точкові утворення на піднебінні, на щоках, яснах та губах.

Приблизно на 5-й день у хворого на обличчі та шкірі голови з'являється червоний висип, після 5-го дня висип поширюється на все тіло.

90% людей без щеплення захворіють на кір, якщо поряд є інфікований. Тільки вакцина може захистити від хвороби й важких ускладнень.

Небезпека цієї інфекції в тому, що вона може викликати серйозні ускладнення, наприклад, пневмонію й навіть енцефаліт. У деяких випадках хворому загрожує інвалідність або навіть летальний результат.

Пам'ятайте, що ліків проти кору не існує, єдиний надійний метод профілактики цього небезпечного захворювання - вакцинація.

Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років - ревакцинацію. Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи).

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