За словами міністра, за минулий тиждень від ускладнень коронавірусної хвороби померли 16 людей, тижнем раніше – 14.

В Україні за останній місяць помітно збільшився рівень захворюваності на COVID-19 зростає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на очільника відомства Віктора Ляшка.

За його словами, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки коронавірусної хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

"З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", - сказав міністр.

Він зазначив, що за цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини. На сьогодні зайняті 4,5% ліжок, виділених для лікування пацієнтів з COVID-19.

"На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень померли 16 людей, тижнем раніше – 14",- повідомив Ляшко.

Він зауважив, що часто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації.

"Більше випадків захворювання фіксуємо там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби", - розповів міністр.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що одразу кілька областей заявили про повернення хвороби, коронавірус вже лютує.

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