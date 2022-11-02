Зокрема, в області відправлять вакцину від коронавірусу.

В Україні 23 області до 4 листопада отримають 196 тисяч вакцин від кору, паротиту та краснухи.

До регіонів також відправили вакцини Comirnaty (Pfizer) від коронавірусу COVID-19 і препарати від дифтерії та правця, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

"Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини", - зазначили у МОЗ.

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У відомстві попередили, що 9 з 10 людей, невакцинованих від кору, після контакту з інфікованими заразяться.

Перше щеплення від кору, паротиту й краснухи роблять дітям у віці 12 місяців, а друге - у 6 років. Вперше дітей щеплюють від дифтерії та правця у віці 2 місяці.

В Україні щепитися вакциною від коронавірусу Comirnaty можуть діти від 12 років, якщо у них є обов'язкові щеплення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні - найважливіші новини

В Україні вакцинація від COVID-19 розпочалася 24 лютого 2021 року. За даними МОЗ, дві дози вакцини від коронавірусу вже отримали 15 365 041 особа, а бустерну - 2 779 583 осіб.

Наприкінці жовтня головний санітарний лікар України Ігор Кузін попередив, що у низці регіонів через COVID-19 можуть запровадити карантинні обмеження.

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