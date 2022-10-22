У МОЗ зазначили, що за останній тиждень в Україні суттєво зросла кількість хворих на коронавірус.

У низці областей України можуть ввести карантинні обмеження через ситуацію з COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Forbes.

Він уточнив, що мова йде про Львівську, Чернівецьку та Тернопільську області, в яких місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядають введення карантинних заходів проти поширення коронавірусу.

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В цілому по країні в період з 10 по 16 жовтня було підтверджено 22 тис. випадків захворювання COVID-19. При цьому тижнем раніше заражень було на 37% більше.

За його словами, дані про підтверджені випадки коронавірусу можуть не відображати реальний рівень захворюваності, тому що громадяни просто стали менше звертатися до медиків.

"В середньому ми робимо 116-120 тис. досліджень протягом одного тижня, ще 2-3 тижні тому цей показник доходив до 150 тис. тестів", - пояснив головний санлікар.

Також Кузін звернув увагу, що кількість летальних випадків у поточному році - висока. Так, за тиждень було зареєстровано понад 200 смертей в результаті коронавірусної хвороби.

Він додав, що вводити локдауни в Україні МОЗ не планує, і протиепідемічні заходи будуть впроваджуватися на рівні областей.

Коронавірус в Україні

28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус, але госпіталізація знаходиться на контрольованому рівні.

Він додав, що країна забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби.

3 жовтня міська влада закликала киян повернутися до носіння масок у громадських місцях через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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