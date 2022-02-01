У разі інфікування вакцинація забезпечить легший перебіг захворювання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація бустерною дозою підвищує рівень захисту від коронавірусу до 80%, в тому числі і від штаму "Омікрон".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Міністр закликав українців вакцинуватися, зокрема, робити бустерні щеплення.

Читайте такожНазвано новий симптом "Омікрону": експерти радять не ігнорувати цей біль"Вакцина є. Вона доступна. Вона є на вибір. Можна прийти і зробити щеплення, щоб покращити свій захист", - наголосив він.

Ляшко зазначив, що за науковими дослідженнями у країнах, які раніше розпочали вакцинацію бустерною дозою, це підвищує рівень захисту до 80%, в тому числі і проти штаму "Омікрон".

"У разі інфікування хвороба значно легше переноситься", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, коли з'являються перші симптоми штаму "Омікрон".

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