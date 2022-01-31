В нашій країні зайняті понад 20 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, повідомив очільник МОЗ.

Наразі медична система України витримує навантаження, попри зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, минулого тижня, за одну добу в Україні було зареєстровано 37,3 тис. нових випадків COVID-19.

"У зв’язку зі збільшенням кількості хворих, зростає й навантаження на лікарів первинної ланки медицини. Наразі зайнято понад 24 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусом, що становить 34,7% від загальної кількості виділених ліжко-місць", – йдеться у повідомленні.

"Навантаження відчувається, але медична система витримує його", – зазначив Ляшко.

Зазначається, що у порівнянні з попередньою хвилею захворюваності на COVID-19, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у тяжкому стані.

Водночас нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби у порівнянні з минулою хвилею.

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"У всіх комунікаціях на всіх рівнях МОЗ, і всі ми маємо нагадувати громадянам, що саме вакцинація сприяє легшому перебігу захворювання", – підкреслив він.

Загалом в Україні вже зроблено 30,3 млн щеплень проти коронавірусної хвороби. Вакциновано 15,3 млн осіб, з яких 14,6 млн – двома дозами.

Нагадаємо, в Україні 30 січня було зареєстровано понад 22 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізовано 2 тис. 322 особи, померли – 78.

31 січня Ляшко заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" виявлено у 20 областях України. Кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Через погіршення епідситуації з 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а з 27 січня – в Рівненській області. Крім того, на Львівщині з 26 січня посилили карантинні обмеження.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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