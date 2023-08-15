Одна звичайна кухонна спеція допоможе прибрати жир, збільшити м'язову масу і прискорити обмін речовин.

Кардамон використовується в кулінарії по всьому світу через його теплий, пряний і злегка солодкий смак. Однак багато хто з нас додає цю пряність досить рідко.

Але якщо результати нового дослідження, проведеного Техаським університетом A&M та Національним інститутом медичних наук та харчування в Мексиці, є правильними, ми можемо захотіти почати додавати більше кардамону до свого раціону. Про це пише Newsweek.

"Ми виявили, що ця маленька спеція може спалювати калорії і підтримувати вагу тіла, одночасно підвищуючи апетит і споживання їжі", - заявив Луїс Ціснерос-Севаллос, професор садівництва і харчових наук в Техаському університеті A&M.

Відео дня

У дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі молекулярних наук (International Journal of Molecular Sciences), вчені годували мишей дієтою, що містить 0, 3, 6 або 12 відсотків насіння кардамону протягом 14 тижнів. В ході експерименту миші, які отримували дієту, багату кардамоном, набрали менше ваги, ніж контрольна група, попри те, що їли трохи більше. Це сталося через зниження вмісту жиру в організмі, а також збільшення м'язової маси.

На біохімічному рівні споживання кардамону збільшувало розщеплення жирів і зменшувало розмір жирових відкладень, перешкоджаючи накопиченню жиру в тканинах. Крім того, виявилося, що він збільшує концентрацію мітохондрій - "електростанцій" клітини, що виробляють енергію, - у м'язових тканинах і печінці. Це збільшує загальні енергетичні витрати клітини.

Дослідники виявили, що ці ефекти були викликані змінами в мозку, які контролюють апетит, витрати енергії та накопичення жиру.

Попередні дослідження показали, що кардамон має додаткові протизапальні властивості, що свідчить про те, що ця спеція може підтримувати численні аспекти нашого загального стану здоров'я.

"Існує широкий спектр потенційних продуктів для здоров'я на основі кардамону та його природних сполук. Насіння кардамону з цією новою функціональністю можна використовувати в різних галузях, включаючи спортивну індустрію, функціональні продукти та харчові добавки для виробництва більш здорових продуктів", - сказав Ціснерос-Севаллос.

Але скільки кардамону нам потрібно з'їсти, щоб побачити ці корисні ефекти?

Автори дослідження кажуть, що середньостатистичній дорослій людині необхідно споживати не менше восьми-десяти стручків кардамону щодня, що дуже багато.

Крім того, це дослідження проводилося тільки на мишах, тому необхідно провести додаткову роботу, щоб визначити, чи будуть подібні результати спостерігатися у людей.

Інші новини по темі

Як повідомляв УНІАН, раніше лікарі британської організації, що досліджує проблеми лікування раку, назвали куркуму одним з продуктів, що борються з раковими захворюваннями. Відзначається, що в регіонах, чия кухня активно використовує цей продукт, немає високих показників онкології.

Вчені також додають, що "куркума відрізняється виключно високою концентрацією антиоксидантів". Однак, виявлений антираковий ефект продукту ще не означає необхідності її вживання.

Вас також можуть зацікавити новини: