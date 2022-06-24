Вчені виявили в США дві версії віспи мавп серед пацієнтів.

Вчені прийшли до висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року. Виявлено дві версії мавпячої віспи серед пацієнтів у США.

Про це пише NYT.

У Європі прийшли до висновку, що є мінімум два окремі ланцюжки передачі вірусу. У деяких країнах виявили випадки без відомого джерела інфекції.

Генетична інформація, яку отримали вчені, свідчить про те, що за останні кілька років вірус став краще поширюватися між людьми. За словами біолога-еволюціоніста з Центру дослідження раку Фреда Хатчинсона, це сталося приблизно у 2018 році.

Він вказав, що вірус став краще адаптуватися до людей, у зв'язку з чим захворювання стали частіше виявляти, а стримувати спалахи складніше. Передбачається, що віспа мавп може передатися від інфікованих людей тваринам за межами Африки. Крім того, вірус може зберігатися в інфікованих тваринах, а надалі викликати нові спалахи серед людей.

Антрополог з Університету штату Пенсільванія Саган Фрайант вважає, що чим більше часу потрібно для стримування вірусу, тим вище ймовірність поширення серед людей або тварин.

Варто відзначити, що всього у світі зафіксували понад 3400 підтверджених випадків.

Довідка УНІАН. Віспа мавп - великий вірус з дволанцюгової ДНК. Такі віруси можуть виправляти свої помилки при відтворенні генетичного матеріалу, але вони менш схильні до мутацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 6 червня 2022 року випадки зараження виявлені у 27 країнах. Вже 10 червня у Польщі підтвердили перший випадок інфікування віспи мавп. Пацієнт перебував на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічне опитування.

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