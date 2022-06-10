Глава МОЗ зазначив, що через війну інфаркти та інсульти призведуть до високої смертності.

Через війну українці "постаріли" на 15-20 років.

Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Фейгін.Live".

За словами Ляшка, ті вікові хвороби, які раніше наздоганяли людей в 60 років, тепер будуть наздоганяти жителів країни в 40-45.

"Зокрема, через психологічні зміни в нашому організмі", - пояснив міністр.

Глава МОЗ зазначив, що через війну інфаркти та інсульти призведуть до високої смертності, особливо в районах, де є проблеми з медичною та транспортною інфраструктурою.

Як повідомляв УНІАН, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я. За його словами, кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби. Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців.

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