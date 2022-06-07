Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

"З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я", - пояснив міністр.

Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

Як повідомляв УНІАН, психолог розповіла, як побороти синдром фантомної сирени.

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