Поранений військовослужбовець перебуває у стабільному стані та готується до подальшої медичної евакуації та реабілітації.

Українські військові лікарі дістали хвостовик міни з тіла одного з військовослужбовців - для цього довелося викликати саперів.

Так, під час дообстеження медики одного з прифронтових шпиталів виявили у тілі пораненого невідомий сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Лікарі викликали на місце бригаду саперів. Фахівці зробили висновок, що предмет можна видалити безпечно.

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"Після дослідження, лікарями було прийнято рішення про оперативне втручання та видалення хвостовика, який ви бачите зараз на фото", - розповіли подробиці у у командуванні, опублікувавши фото хвостовика у пів долоні завбільшки.

За даними лікарів, наразі поранений військовослужбовець перебуває у стабільному стані та готується до подальшої медичної евакуації та реабілітації.

Операції військовим

У січні військові лікарі успішно провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася та застрягла неподалік серця пораненого військового.

Снаряд видалили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медиків. Операцію проводили без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.

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