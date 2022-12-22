Жінка заразилася рідкісною хворобою через укус комара.

В одному з медзакладів Луцька у пацієнтки видалили 20-сантиметрового паразита з пухлини у грудях. Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Гельмінта обстежили та виявили збудник дирофіляріозу. Як повідомляється, це третій випадок цього захворювання в області у поточному році. Зараження сталося внаслідок укусу комара.

Виявилося, що влітку жінка виїжджала в Польщу на сільськогосподарські роботи, де ймовірно і відбувся укус. Вже у вересні вона помітила незначне неболюче ущільнення в ділянці молочної залози та звернулась за медичною допомогою. Як повідомляється, наразі хвора почувається задовільно.

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Довідка УНІАН. Дирофіляріоз - небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді - людей). Зараження відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкоу гельмінта.

Прояви захворювання залежать від локалізації паразита, в більшості випадків з’являється пухлина, пацієнти відчувають свербіння, відчуття руху під шкірою та відмічають міграцію гельмінта.

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