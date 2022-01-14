Розроблений препарат використовує "більш широкий підхід" і повинен забезпечити захист від усіх варіантів коронавірусу відразу - як вже існуючих, так і можливих.

Американські військові медики оголосили про успіх першої фази клінічних випробувань нової вакцини від коронавірусу.

Препарат, розроблений в Національному військово-медичному центрі ім. Уолтера Ріда, обіцяє захист не тільки від "Омікрона", але і від усіх інших нині існуючих варіантів коронавірусу і навіть - частково - від інших, споріднених йому інфекцій, повідомляє Бі-бі-сі.

Поява "Омікрона" досить сильно сплутала карти розробникам вакцин. Не тільки тим, що цей варіант коронавірусу набагато частіше заражає вже щеплених і перехворілих, але і тим, що вчені переконалися: у міру мутації вірус починає все краще обходити імунний захист людини.

В американському Національному центрі Уолтера Ріда (WRAIR) запевняють, що знайшли рішення цієї проблеми: феритинова вакцина SpFN вже показала відмінні результати в ході лабораторних дослідів з тваринами (спочатку щеплювали мишей, потім макак) і навіть пройшла першу фазу клінічних випробувань на людях.

Читайте такожУ ЄС заявили про можливий негативний вплив частих бустерних щеплень від COVID-19

Як запевняє глава відділення нових інфекційних захворювань центру Кайвон Моджаррад, розроблений його командою препарат використовує "більш широкий підхід" і повинен забезпечити захист (принаймні частковий) від всіх варіантів коронавірусу відразу - як вже існуючих, так і можливих - тих, що можуть з'явитися в результаті мутацій, що ще не відбулися.

За словами Моджаррада, в результаті такого щеплення імунна відповідь виходить "значно потужнішою, якщо порівнювати з іншими вакцинами".

Розробка SpFN (спайк-феритинових наночастинок) почалася задовго до поточної пандемії. Спочатку військові медики намагалися винайти щеплення, здатне захистити від попередників нинішнього коронавірусу: "атипової пневмонії" (SARS) і близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), а в ідеалі - і від їх найближчих родичів, в тому числі і від Sars-Cov-2.

"В якості об'єкта для дослідження ми беремо ціле вірусне сімейство. Вивчивши якусь властивість конкретного вірусу, ми дивимося, як вона проявляється у його "найближчих родичів", - пояснює доктор Моджаррад, який називає мутовані варіанти вірусу "двоюрідними братами" оригінального штаму.

На відміну від деяких вже використовуваних вакцин від COVID-19, розробка військових медиків США невибаглива в сенсі умов зберігання: в звичайному домашньому холодильнику вона може перебувати щонайменше місяць - і не втратити властивостей.

"Такий широкий підхід дає нам можливість розробляти універсальні вакцини та інші медикаменти для профілактики і лікування захворювань, що викликаються всім вірусним сімейством", - запевняє він.

Про те, що майбутня вакцина з високою ймовірністю зможе захистити від всіх варіантів Sars-Cov-2, розробники з WRAIR заявляли ще в червні 2020 року.

А на початку 2022-го оголосили про успіх першої фази клінічних випробувань SpFN за участю 72 волонтерів. Повні вихідні дані дослідження широкій публіці поки не представили: вони чекають публікації в одному з медичних журналів.

Втім, експерти до заяв розробників вакцини ставляться скептично і навіть висловлюють сумніви з приводу можливості створення подібного препарату.

Професор фармацевтичної школи Університету Меріленда і старший редактор британського медичного журналу BMJ Пітер Доші каже, що досить скептично ставиться до самої ідеї розробки подібного препарату.

"Аналогічні заяви від розробників вакцини від грипу я чую вже навіть не роками, а десятиліттями", - запевняє експерт.

"І грип, і Sars-Cov-2 відносяться до типу швидко мутуючих РНК-вірусів, які постійно дають все нові і нові варіанти, - пояснює він. - Так що особисто у мене немає відповіді на питання, яку частину вірусного геному можна визнати досить стабільною і незмінною, щоб на її основі розробити єдину вакцину, яка не буде застарівати в міру появи нових мутацій".

Цю думку поділяє і професор доказової медицини Оксфордського університету Том Джефферсон.

"Історія знає масу прикладів невдалих вакцин і антивірусних препаратів, - нагадує він. - Винайти щось подібне неймовірно складно".

Вас також можуть зацікавити новини: