Загроза коронавірусу у цьому році не зникне з кількох причин, зазначили в Київській школі економіки.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що загроза COVID-19 залишатиметься протягом 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За даними KSE, основні причини того, що загроза COVID-19 залишатиметься і цьогоріч, – мутації вірусу та його нові потужні спалахи.

Як зазначив Ганиченко, 2021 рік був набагато складнішим через мутації вірусу, тому фактор сезонності у поширенні COVID-19 відійшов на другий план.

"На зміну сезонності прийшли нові фактори – тривалість імунітету (повторні зараження) та вакцинація", – зазначив він.

Водночас аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова наголосила, що вакцинація є дієвим методом запобігання захворюваності на COVID-19, однак вакцинації лише 40% дорослого населення недостатньо для запобігання новим хвилям захворюваності.

Вона уточнила, що станом на 31 грудня 2021 року 44% дорослого населення України було повністю вакциноване проти COVID-19.

Одним із дієвих методів обмеження для контролю захворюваності на COVID-19 у KSE вважають адаптивний карантин.

Читайте такожГлава Pfizer спрогнозував терміни закінчення пандемії коронавірусу і назвав умовуЕксперти наголошують, що нові мутації вірусу потребуватимуть більш дієвих засобів стримування, зокрема, у разі підтвердження більшої поширюваності та більшої стійкості до вакцин новий штам "Омікрон" може вимагати ще більшого охоплення населення вакцинацією та продовження системи адаптивного карантину.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу стартувала у березні 2020 року, у цьому ж місяці в Україні запровадили карантин. В нашій країні було кілька хвиль захворюваності на COVID-19.

Низка виробників вже випустили вакцини від коронавірусу. Вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого минулого року.

Вірус мутував, в нашій державі знайшли кілька його штамів – спершу було виявлено варіант "Дельта", а потім – "Омікрон".

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін говорив, що в нашій державі новий сплеск захворюваності можливий наприкінці січня цього року.

Пізніше в Національній академії наук попередили, що нова хвиля COVID-19 в Україні вже розпочинається.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус говорив, що пандемія коронавірусу закінчиться, якщо буде покінчено з нерівністю щодо розподілу вакцин.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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