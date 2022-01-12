З 3 по 9 січня кількість хворих зросла на 55%, при цьому смертність залишилася майже на колишньому рівні.

У світі за минулий тиждень коронавірусом інфікувалися понад 15 млн осіб, це рекорд за весь час пандемії.

Про це йдеться у матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зокрема, зазначається, що з 3 по 9 січня кількість хворих зросла на 55%, при цьому смертність залишилася майже на колишньому рівні.

"Станом на 9 січня було зареєстровано понад 304 млн підтверджених випадків захворювання і понад 5,4 млн випадків смерті", - йдеться в повідомленні.

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Про збільшення числа інфікованих повідомили п'ять з шести регіонів ВООЗ, тільки в Африці зафіксовано зниження на 11%. Регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше збільшення числа нових випадків минулого тижня — 418%, за ним слідують Регіон західної частини Тихого океану — 122%. При цьому кількість летальних випадків значно зросло в Африці (на 84%) і Америці (на 26%), тоді як в Європі смертність знизилася на 10%, в Південно-Східній Азії на 6%, а в Східному Середземномор'ї на 11%.

Зростання випадків зараження почалося в світі через поширення нового штаму "Омікрон", який вважається більш заразним.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня в ВООЗ озвучили прогноз про те, що половина жителів Європи захворіють штамом "Омікрон" в найближчі місяці.

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