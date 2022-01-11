В Україні зараз діє адаптивний карантин.

МОЗ не планує посилювати карантинні обмеження в Україні через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив заступник міністра - головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає "РБК-Україна".

Він нагадав, що в Україні використовується модель адаптивного карантину зі щоденною оцінкою епідемічної ситуації на рівні областей.

"Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження, враховуючи поточну епідситуацію і прогнози поширення коронавірусної хвороби, зокрема нового штаму "Омікрон", - запевнив він.

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Як стало відомо напередодні, у Верховній Раді хочуть змінити процедуру запровадження карантину в Україні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні більше не буде локдаунів. "Більше 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде", - заявив він.

Адаптивний карантин в країні діє до кінця березня після чергового продовження Кабінетом Міністрів.

Про перший випадок зараження штамом "Омікрон" в Україні стало відомо 18 грудня.