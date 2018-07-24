У Москві пацієнтка померла під час проведення інтимної пластики
11:12, 24 липня 2018Зарубіжні новини
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За інформацією росЗМІ, жінка не перенесла ін'єкцію лідокаїну.
Жінка померла під час операції / фото coinformatiquesolutions.com
В одній з московських клінік РФ померла 39-річна пацієнтка.
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Смерть настала під час проведення інтимної пластики. Жінка не перенесла ін'єкцію лідокаїну, передають Dni.ru з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, у Британії з новою силою розгорівся давній гучний скандал у зв'язку з повідомленнями про неналежне використання сильних болезаспокійливих засобів у лікарні в Держпорті в графстві Хемпшир. Понад 450 пацієнтам виписували опіоїди, щоб вони швидше помирали.
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