У Москві пацієнтка померла під час проведення інтимної пластики

11:12, 24 липня 2018
Зарубіжні новини
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Жінка померла під час операції / фото coinformatiquesolutions.com

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Смерть настала під час проведення інтимної пластики. Жінка не перенесла ін'єкцію лідокаїну, передають Dni.ru з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у Британії з новою силою розгорівся давній гучний скандал у зв'язку з повідомленнями про неналежне використання сильних болезаспокійливих засобів у лікарні в Держпорті в графстві Хемпшир. Понад 450 пацієнтам виписували опіоїди, щоб вони швидше помирали.

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Теги: #смерть#Москва