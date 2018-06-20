Сотні пацієнтів британської клініки померли після того, як їм прописали опіоїди

Незалежна комісія встановила, що з урахуванням зниклих документів число жертв може зрости ще на 200 осіб.

У Британії з новою силою розгорівся давній гучний скандал у зв'язку з повідомленнями про неналежне використання сильних болезаспокійливих засобів в лікарні в Держпорті в графстві Хемпшир. Понад 450 пацієнтам виписували опіоїди, щоб вони швидше помирали.

Як повідомляє Бі-бі-сі, в доповіді незалежної комісії йдеться, що, беручи до уваги зниклі документи, число жертв може зрости ще на 200 осіб. У доповіді говориться, що в період з 1989 по 2000 рік в лікарні не приділялося належної уваги збереженню життя великого числа пацієнтів.

Доктор Джейн Бартон протягом 12 років прописувала потужні болезаспокійливі засоби. У доповіді стверджується, що в лікарні існував стійкий режим застосування небезпечних кількостей опіоїдних ліків, що не було виправдане медичними показаннями. Це робилося з метою скорочення тривалості життя пацієнтів.

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У доповіді також говориться, що незалежна комісія не встановлює кримінальну або цивільну відповідальність за ці події. Це належить до компетенції судових органів.

Колишній єпископ Ліверпуля Джеймс Джонс, який очолював незалежну комісію, заявив: "Документи, розглянуті комісією, свідчать, що протягом 12 років доктор Джейн Бартон несла відповідальність за практику прописування лікарських засобів у лікарні, якої дотримувався весь персонал".

"Хоча консультанти не брали участь безпосередньо в лікуванні пацієнтів у палатах, медичні дані вказують на те, що їм було відомо про характер використовуваних ліків, однак вони не втрутилися, щоб припинити цю практику".

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Родичі померлих пацієнтів заявили про свою надію на те, що публікація доповіді призведе до покарання винних та встановлення істини. У доповіді говориться, що сім'ї померлих не отримували протягом довгих років відповідей на свої скарги від медичних установ і державних органів.

Поки що єдиною людиною, яка була притягнута до дисциплінарної відповідальності, стала доктор Бартон, яка була визнана винною в недбалості при лікуванні 12 пацієнтів лікарні в Хемпширі з 1996 по 1999 роки. Однак до суду вона не притягувалася, і її не позбавляли права займатися професійною діяльністю. Вона пішла на пенсію незабаром після дисциплінарних слухань.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині засудженого санітара звинуватили ще в 97 вбивствах.