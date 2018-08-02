Вчені знайшли кишкову бактерію, яка заважає схуднути

Дослідники радять враховувати бактеріальний склад кишечника для ефективної втрати зайвої ваги.

Деяким людям важко скинути зайві кілограми і не важливо, наскільки строго вони дотримуються дієти. І як виявилося, винна у всьому кишкова бактерія.

Про це пише Newsweek з посиланням на дослідження Клініки Мейо, вчені якої намагалися зрозуміти, чому саме одним людям важче схуднути, ніж іншим, навіть за умови дотримання однакового режиму. Кількість мікроорганізмів у нашому тілі включно з тими, які живуть в травній системі, в десять разів перевищує кількість наших власних клітин. Вчені встановили, що конкретна бактерія може впливати на загальний стан людського здоров’я.

Читайте такожХолод допомагає схуднути - дослідження

Для свого дослідження вони зібрали зразки випорожнень 26 людей віком від 18 до 65 років, які прагнули скинути зайву вагу і брали участь в лікувальній програмі клініки. Успішним курс вважався в тому разі, якщо за через тримісячного курсу лікування вага пацієнтів була на 5% меншою від норми.

Дослідження зразків випорожнень показали, що ті, хто не зміг досягти цієї мети, мали в кишечнику інший набір бактерій ніж ті, хто успішно схуд. Зокрема, ті, хто зміг успішно схуднути, мали у бактерію під назвою phascolarctobacterium. А у тих, кому було важче скинути вагу, виявили натомість іншу бактерію – dialister. Зважаючи на це, дослідники допускають, що під час лікування надмірної ваги варто враховувати бактеріальний фон і налаштовувати терапію відповідно, щоб ефективно досягти мети.