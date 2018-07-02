Названо причини, що заважають схуднути

Психологи розповіли, які реальні причини того, що ми не в змозі дотримуватися тих чи інших дієт.

На думку психологів з Великобританії, переважна більшість людей, які прагнуть схуднути, не справляються з дотриманням певних дієт.

Найчастіше причиною цього є спокуси та соціальний тиск, передає "МедикФорум".

Зазначається, що наш мозок еволюціонував сприймати образи їжі за принципом «бачу їжу - їм їжу» ще з тих часів, коли нам доводилося добувати собі їжу полюванням. Саме з цим пов'язана основна спокуса, яку ніяк не вдається побороти.

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Крім того, існує й соціальний тиск. Ми опиняємося в ситуації, коли друзі вмовляють нас скуштувати ту або іншу домашню страву або десерт чи випити додатковий келих вина. Прийом їжі часто є важливим засобом комунікацій, тобто спілкування людей між собою.

Також до переїдання підштовхують звички. Люди звикли йсти у певні періоди часу, вживаючи улюблені домашні страви типу пельменів або млинців. Потужним драйвером переїдання часто є бажання просто заощадити. На жаль, здорові продукти харчування коштують набагато дорожче не дуже здорових.

Ще однією суттєвою причиною переїдання є емоції. Їжа ніколи не була просто пальним для організму, її прийом з дитинства завжди був пов'язаний з відчуттями любові, турботи. На жаль, у людини є не дуже велика кількість способів приборкати ті чи інші емоції, й харчування є одним з них.

Як повідомляв УНІАН, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун вважає середземноморську дієту найбільш корисною та доступною.