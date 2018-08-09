Названо найкращий засіб від старіння

В учасників з високим рівнем фізичної активності спостерігався низький вміст біомаркерів, пов'язаних із серцево-судинними порушеннями.

Дослідження вчених з Брістольського університету у Великобританії показало, що найкращий засіб проти старіння з наявних на сьогодні - фізична активність.

Зібравши для участі в експерименті 1600 осіб віком від 60 до 64 років, вчені забезпечили їх датчиками серцевого ритму, щоб проаналізувати їхній рівень фізичної активності, передає "МедикФорум".

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Потім ці дані співвіднесли з низкою найважливіших параметрів здоров'я – наявністю серцевих захворювань, рівнем холестерину в крові, присутністю запальних компонентів і т. д. В результаті фахівцями був зроблений висновок про те, що достатня фізична активність - еліксир молодості.

"У добровольців з високим рівнем фізичної активності ми спостерігали низький вміст біомаркерів, пов'язаних із серцево-судинними порушеннями. При цьому не мало вирішального значення, тренувалися люди для нарощування м'язової маси чи виконували аеробні вправи, включаючи ходьбу, біг, плавання та їзду на велосипеді", - розповіли Science Alert автори проекту.

Раніше вчені перерахували основні ознаки старіння. Зокрема, якщо людина стогне, нахилившись за журналом, який впав, або засинає перед телевізором, то, найімовірніше, вона починає старіти. Крім того, до списку ознак наближення старості вчені внесли біль, скутість у суглобах і складнощі з використанням сучасних технологій.