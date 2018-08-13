Лікарям пропонують заборонити лякати пацієнтів словом рак

Лікарі не повинні використовувати слово рак у разі виявлення невеликих злоякісних новоутворень. Цей діагноз дуже лякає пацієнтів, як з'ясували дослідники.

Американські дослідники вважають, що слово рак потрібно виключити з деяких медичних діагнозів, оскільки воно лякає пацієнтів та змушує їх вдаватися до інвазивного лікування, яке насправді не потрібне.

Аналіз показав, що слово рак особливо проблематичне, коли його використовують при виникненні деяких пухлин щитовидної залози розміром менше за 1 см, деяких не надто небезпечних і злоякісних новоутворень грудей, а також локалізованих пухлин передміхурової залози, передає "МедикФорум".

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Сучасні медичні технології стали настільки складними, що вони фіксують ранні аномальні зміни клітин й появу вузликів, які іноді вважаються передраковими. Сьогодні їх можна виявляти при незначному розмірі, що було неможливим ще відносно недавно. Однак при певних різновидах пухлин ці зміни або вузлики взагалі ніколи не викликають ніякої шкоди протягом усього життя пацієнтів. Але коли їх виявляють при обстеженні, й при цьому ще й звучить слово рак, то пацієнти роблять все, що в їхніх силах, для того, щоб позбутися новоутворень.

"Протягом десятиліть слово рак пов'язане зі словом смерть. Цей зв'язок настільки щільно вкарбувалася у свідомість суспільства, що ніякими силами неможливо її звідти витягнути й пояснити людині про те, що рання діагностика рятує життя. Ось чому нам необхідно зняти цей ярлик рак з діагностики для того, щоб пацієнти не панікували марно й не вживали зовсім не потрібних їм дій", - повідомляють дослідники.

Раніше вчені попереджали, що звичка вечеряти менш ніж за дві години до сну може бути пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози і простати.