Пізня вечеря може підвищити ризик розвитку двох типів раку - вчені

Вкотре вчені говорять про те, що схильність їсти на ніч може нашкодити здоров'ю.

Звичка вечеряти менш ніж за дві години до сну може бути пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози й простати.

До такого висновку прийшли іспанські вчені, робота яких опублікована в журналі International Journal of Cancer, передає Naked Science.

Вкотре вчені говорять про те, що схильність їсти на ніч може нашкодити здоров'ю. Раніше дослідники відзначали, що такий тип харчування викликає у лабораторних мишей збої у виробленні білків, пов'язаних із процесами запам'ятовування і навчання.

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Автори нової роботи вивчили дані дослідження MCC‐Spain, присвяченого впливу генетичних і екологічних факторів на ризик розвитку пухлин різних органів. У новому дослідженні використовували відомості про 1 205 пацієнток з онкологічними захворюваннями молочної залози та 621 пацієнта з раком передміхурової залози. В контрольну групу увійшли 1 321 жінка і 872 чоловіки без онкологічних захворювань. Зазначимо, учасники контрольної групи ніколи не працювали в нічну зміну. Усі добровольці відповіли на питання про те, якого режиму сну вони дотримуються і коли харчуються. Вчені оцінили, до якого з семи хронотипов відноситься кожного опитаного, використовуючи для цього Мюнхенський опитувальник.

Дослідники встановили: у тих, хто їв щонайменше за дві години до нічного сну, ризик розвитку раку молочної залози знижувався на 16 %, а онкологічних захворювань простати - на 26% порівняно з тими, хто лягав спати відразу після вечері. Найбільше цей ефект був виражений у "жайворонків" і у тих, хто дотримувався стандартних рекомендацій з профілактики раку, наприклад, підтримував здорову масу тіла і не зловживав алкоголем.

Онкологічні захворювання молочної залози і простати часто пов'язані з активністю різних гормонів. Відомо, що коливання концентрації багатьох гормонів залежать від циркадних (добових) ритмів організму. За словами вчених, пізні вечері - одна з причин, що можуть призводити до збоїв добових ритмів. Цю та інші гіпотези ще належить перевірити. Зробити це допоможуть дослідження за участю мешканців інших країн: в Іспанії звичка порівняно пізно вечеряти широко поширена.