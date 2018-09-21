Лікарі виявили у вагіні британки мертву черепаху

Жінка не знає, як черепаха могла опинитися у неї в вагіні.

Британка звернулася до лікарні на острові Тенеріфе зі скаргами на сильний біль в геніталіях.

У піхві жінки лікаря виявили дохлу черепаху, яка стала причиною серйозної інфекції, повідомляє The Mirror.

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Про знахідку співробітники відділення невідкладної допомоги повідомили в поліцію.

Британка розповіла, що пам'ятає, як вирушила на вечірку в компанії співвітчизників. Через деякий час вона почала відчувати в собі чужорідний предмет.

Жінка не знає, як черепаха могла опинитися у неї в вагіні. Розміри черепахи не уточнюються.

Нагадаємо, на думку вчених, утримання від сексу завдає шкоди і жіночому, й чоловічому здоров'ю, але для представниць прекрасної статі недостатньо інтенсивне інтимне життя – більш небезпечний фактор.