Названо п'ять способів продовжити життя

Вчені наголосили, що тривалість людського життя залежить не тільки від генетики.

Тривалість життя залежить не тільки від генетики, знову заявили дослідники.

Фахівці переконані: навіть якщо спадковість «підкачала», здоровий спосіб життя і правильне харчування можуть допомогти не тільки не хворіти, але й довго жити, передає MedikForum.

Зокрема, одним з науково доведених способів збільшити тривалість життя, що не вимагає витрат, є обмеження кількості споживаних калорій в дорослому віці - це призводить до зниження ризику померти від раку, діабету і серцево-судинних захворювань.

Іншим способом збільшення терміну життя дослідники вважають регулярне короткочасне голодування. Не надто довготривала відмова від їжі полегшує навантаження й тим самим продовжує активні функції мітохондрій, існування та цілісність самих клітин організму.

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Британські вчені, у свою чергу, довели, що людині допомагає прожити довше освіченість та ерудиція. За словами фахівців, вища освіта в цілому сприяє більш глибокій усвідомленості свого існування й меншій залежності від нездорових звичок.

Крім цього, канадські наукові фахівці з Університету Макмастера назвали одним з найефективніших механізмів довголіття фізкультуру – фізичну активність і вправи. Люди, які витрачають на фізичні вправи мінімум півгодини у день або багато ходять пішки, набагато рідше страждають від серцево-судинних захворювань.

Нарешті, скоро остаточно престане бути фантастикою ідея зупиняти старість прийомом таблеток. У серпні вчені з Університету Міннесоти у США встановили, що суміш з двох сенолітиків дозволяє на 65% знизити ризик передчасної смерті завдяки своїй властивості знищувати дефектні клітини і зменшувати запалення в організмі.

Раніше американські вчені з'ясували, що хімічні сполуки, що виробляються організмом при голодуванні і обмеженні калорій, чинять омолоджувальний ефект.