Учені довели користь голодування для продовження життя

Науковці проаналізували, як бета-гідроксимасляна кислота, яка виробляється під час голодування, впливає на процеси старіння.

Американські вчені з'ясували, що хімічні сполуки, що виробляються організмом при голодуванні й обмеженні калорій, чинять омолоджувальний ефект.

Вони проаналізували, як β-гідроксибутират - бета-гідроксимасляна кислота - впливає на процеси старіння, передає EurekAlert!.

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Варто зазначити, що гідроксибутират утворюється в печінці при окисленні жирних кислот ц період голодування, низькокалорійних дієт та інтенсивних фізичних вправ.

Виявилося, що саме ця сполука забезпечує зв'язок між обмеженням калорій, які надходять в організм, й уповільненням старіння.

Крім того, бета-гідроксимасляна кислота має ефект омолодження ендотеліальних клітин, з яких складається поверхня кровоносних і лімфатичних судин.

Раніше біологи Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що голодування протягом 24 годин здатне призупинити старіння стовбурових клітин кишечника.