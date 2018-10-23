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Вчені виявили мікропластик у тілі людини (відео)

10:31, 23 жовтня 2018
Зарубіжні новини
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Дослідники з Віденського медичного університету проаналізували зразки екскрементів добровольців з країн Європи та Азії, йдеться в сюжеті ТСН.

Учені знайшли у них мікро-часточки 9 типів пластику, зокрема, тих, з яких виготовляють пакети і контейнери для їжі. 

Раніше вчені з'ясували, що часте використання пластикових соломинок може призвести до здуття живота, карієсу, а також споживанню отруйних для людського організму сполук.

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Теги: #вчені#пластик