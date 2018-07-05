Пластикові соломинки можуть нашкодити здоров’ю

Часте використання соломинок може призвести до здуття живота, карієсу, а також споживанню отруйних для людського організму сполук.

Лише кілька років тому в США будь-який напій продавався з пластиковою соломинкою, і ніхто з покупців над цим не замислювався. Сіетл нещодавно приєднався до десятків американських міст, які заборонили їх використання. Тим часом, у Великій Британії McDonald’s теж припинив видавати покупцям соломинки разом з напоями, так само, як і KFC у Сінгапурі.

Уряди і компанії йдуть на такий крок заради боротьби із забрудненням довкілля. Приблизно 7,5% сміття з пластику припадає на соломинки і мішалки, згідно з оцінками неурядової групи Better Alternatives Now. У нещодавньому звіті Всесвітнього економічного форуму було вказано, що до 2050 року кількість пластику в океанах перевищить кількість риби. Але окрім цього є ще й інші причини для відмови від пластикової соломинки. І йдеться про охорону здоров’я, пише на сторінках Washington Post дієтолог Крісті Бріссет.

Вона зауважує, що пиття через соломинку може викликати гази і здуття живота. Сьорбання сприяє потраплянню повітря в травний тракт. Це може стати причиною неприємних симптомів.

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«Коли я консультую своїх клієнтів, які скаржаться на такі симптоми, я завжди питаю їх про звички, такі я к пиття через соломинку. Деякі з них відчували значне полегшення після відмови від соломинки, а також від двох інших речей, які сприяють потраплянню повітря в травний тракт: газованої води і жувальної гумки», - йдеться в статті.

Також дієтолог зауважує, що пластикова соломинка підвищує ризик появи тріщин в зубах. Під час вживання солодких або кислих напоїв через соломинку концентрований потік рідини скеровується на маленькі ділянки зубів, що може призвести до ерозії емалі і появи карієсу. З іншого боку, соломинку можна використати і для скорочення таких ризиків, якщо пити через неї оминаючи зуби. Однак, такий підхід для більшості людей не зручний.

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Загроза також криється в хімічному складі такого звичного прибору. Більшість пластикових соломинок зроблені з поліпропілену. Управління продовольства і медикаментів США вважає цю речовину у певних об’ємах безпечною для здоров’я. Але є і докази того, що хімічні елементи з поліпропілену можуть потрапляти у рідини і вступати в сполуки, які понижують рівень естрогену. Вірогідність таких реакцій підвищується під дією тепла чи ультрафіолету. Точно встановленим фактом також є те, що деградовані пластмаси в океанах поглинаються морською фауною і флорою, а потім потрапляють на стіл людей разом з морепродуктами. Таким чином, пластикові соломинки можуть повернутися до людей у вигляді отруєної риби.

Автор зауважує, що щоденне використання соломинок може призвести до появи таких же зморшок на губах, як і в курців. Не виключено, що цей аргумент теж може вплинути на рішення деяких людей переглянути свої звички.