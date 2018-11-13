Вчені з'ясували, як саме ожиріння підвищує ризик розвитку раку

Дослідження показало, що молекули жиру змінюють метаболізм в клітинах, які імунна система використовує для знищення пухлинних клітин.

Вчені знайшли пояснення, чому повні люди більше схильні до ризику розвитку онкологічних захворювань.

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Як з'ясували дослідники з Трініті-коледжу в Дубліні, молекули жиру змінюють метаболізм в клітинах, які імунна система використовує для знищення пухлинних клітин, передає Бі-бі-сі. Через зміну внутрішньоклітинного метаболізму Т-кілерів вони фактично перестають працювати.

У рядку "переборних" факторів, що викликають онкологічні захворювання, ожиріння - на другому місці після куріння, зазначає британський центр дослідження онкологічних захворювань Cancer Research UK.

За даними організації, кожен двадцятий випадок захворювання на рак у Британії (а це 20 800 випадків у рік) так чи інакше пов'язаний з ожирінням. Крім того, 49% всіх видів раку може провокуватися таким фактором, як надмірна вага.

Вчені і раніше припускали, що жир, що накопичився в надмірній кількості, посилає сигнали організму, які призводять до пошкодження клітин або сприяють зростанню числа ракових клітин.

Результати дослідження вчених з Трініті-коледжу опубліковані в науковому журналі Nature Immunology. Згідно з представленими даними, молекули жиру фактично блокували роботу молекулярних рецепторів клітин-кілерів, що відповідають за розпізнавання ракових клітин і їхнє знищення. Також молекули жиру негативно впливали на внутрішньоклітинний метаболізм Т-кілерів.

Вчені сподіваються, що їм вдасться знайти засіб, який допоможе відновити роботу клітин-кілерів.

Професор Лідія Лінч припускає, що таким ліками може стати засіб, що блокує молекули жиру, які поглинають клітини-кілери. "Ми провели дослідження в лабораторних умовах і з'ясували, що такий метод відновлює здатність клітин-кілерів розпізнавати і знищувати злоякісні клітини. Але, чесно кажучи, набагато простіше і правильніше буде просто скинути вагу - це буде корисніше для вас в будь-якому випадку", - говорить Лідія Лінч.

Доктор Лео Карлін з Інституту досліджень онкологічних захворювань Beatson в Британії каже: "Хоча ми й знаємо, що ожиріння підвищує ризик розвитку як мінімум 13 видів раку, ми до цих пір повністю не розуміємо механізм цього зв'язку. Це дослідження показує, як молекули жиру не дають імунним клітинам працювати правильно, це відкриває нам нові можливості для пошуку способів лікування".

"Багато досліджень присвячені тому, як відбувається зростання [злоякісної] пухлини - для того, щоб зрозуміти, як можна зупинити її зростання, вплинувши на характер обміну речовин. Це дослідження говорить нам, що ми повинні також брати до уваги метаболізм імунних клітин", - говорить Карлін.

Є кілька способів власними силами значно знизити ризик розвитку ракових захворювань. Ось вони:

підтримувати свою вагу в межах норми

відмовитися від куріння

дотримуватися здорового харчування

знизити споживання алкоголю

уникати сонячних опіків