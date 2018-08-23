Недосипання змушує людей товстішати

Шведські вчені виявили, що безсоння напряму підриває обмін речовин в організмі.

Відсутність сну вже давно пов’язували ожирінням, однак нове дослідження вказує на те, що нічний перекус не головний чинник.

Вчені з’ясували, що порушення сну змінює обмін речовин і підвищує здатність тіла накопичувати жир, пише The Guardian.

Нові дані поповнюють наукові докази того, що недосипання впливає на звичні ритми природного годинника, спричиняючи широкий спектр проблем зі здоров’ям: від захворювань серця до діабету. Дослідник циркадних ритмів Університету Уппсала у Швеції Джонатан Кедернаес каже, що його висновки виявляють «незамінну роль», яку грає здоровий сон.

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«Спати не означає лише заощаджувати енергію. Цей процес має дуже багато функцій», - сказав шведський вчений.

Вчені і раніше помічали, що робота у нічну зміну і недосипання підвищують ризик ожиріння і діабету. Однак, чому це відбувається, однозначно виявити не вдавалося. Як виявилося, проблема в тому, що недосипання порушує порушують дію гормонів, які відповідають за контроль апетиту і відчуття ситості. Ті, хто сплять менше, їдять частіше, почуваються надто втомленими, щоб займатися фізичними вправами і менше схильні відмовляти собі, коли йдеться про спокусу з’їсти щось не дуже корисне.

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Попередні дослідження Кедернаеса виявило, що навіть нетривалий період позбавлення сну призводить до того, що люди їдять більше і схильні віддати перевагу калорійній їжі. Нові ж дані, які зібрав шведський вчений, вказують на те, що недосипання напряму впливає на обмін речовин і збалансованість між м’язовою масою і жиром в тілі.

«Сама втрата сну скорочує кількість протеїнів в організмі, а вони ключовий компонент м’язів», - сказав Кедернаес.

Він зауважив, що правильна дієта і фізичні вправи можуть виправити ситуацію, скасувавши шкідливі наслідки після періоду безсоння.