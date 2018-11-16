Названо ознаку появи раку найближчим часом

Активізація молекули SGLT2 - спосіб забезпечувати ракову пухлину глюкозою, з'ясували вчені.

Підвищення в клітинах організму специфічної молекули SGLT2 свідчить про розвиток раку найближчим часом.

Про це заявили вчені з Каліфорнійського університету, повідомляє MedicalXpress.

У ході дослідження з'ясувалося, що пухлини харчуються вуглеводами і глюкозою через SGLT2. Ця молекула у великій кількості була присутня в ракових клітинах.

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Крім того, підвищення концентрації SGLT2 може відбуватися до виникнення пухлини, що робить її зручним маркером для виявлення злоякісних захворювань на ранніх стадіях.

До цього в наукових дослідженнях вже встановлювалося, що молекула SGLT2 (натрій-глюкозний котранспортер 2), може впливати на появу деяких типів раку, включаючи рак простати й підшлункової залози.

"Ракові клітини потребують глюкози, щоб забезпечити своє виживання і ріст, а SGLT2 є білком, що відповідає за перенесення глюкози всередину клітин", - пояснили вчені.

Раніше бельгійські вчені відкрили молекулярний механізм, що пригнічує імунну систему і сприяє розвитку раку.