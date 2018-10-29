Учені знайшли спосіб, як змусити організм боротися з раком

Антитіло, що блокує молекулярний механізм, що може стати основою для протиракового препарату.

Бельгійські вчені відкрили молекулярний механізм, що пригнічує імунну систему і сприяє розвитку раку.

Це відкриття допоможе в створенні нових ефективних засобів для боротьби з раком, повідомляє MedicalXpress. Дослідникам також вдалося виявити антитіло, яке може заблокувати дію згаданого механізму.

У роботі дослідників зазначається, що регуляторні Т-лімфоцити контролюють силу і тривалість імунної відповіді. Вони ж вивільняють цитокін - TGF-beta. Лімфоцити його розпізнають та знижують свою активність.

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Вчені з'ясували, що у виробленні TGF-beta відіграють роль білки GARP.

"Цитокін, відомий під назвою TGF-beta, потрібен для контролю сили й тривалості імунної відповіді. Якщо втрутитися в цей біологічний механізм, то можна отримати інструмент для боротьби зі злоякісними клітинами", - зазначають вони.

Дослідники використовували рентгенівську кристалографію для створення 3D-моделей білкового комплексу GARP і TGF-beta. Вивчивши моделі, вчені дізналися, що підковоподібна будова GARP допомагає білкового комплексу утримуватися молекулами TGF-beta.

Передбачається, що антитіло, яке блокує описаний молекулярний механізм, може стати основою для протиракового препарату.

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію з медицини вручать за відкриття в терапії раку.